أنغام تروّج لأغنيتها الأخيرة قبل طرحها بساعات

الوكيل الإخباري- قبل ساعات من طرح الأغنية بشكل رسمي على قناتها بـ"يوتيوب" روجت النجمة أنغام لأغنيتها الأخيرة "نسينا نعيش" حيث طرحت البوستر الدعائي، للأغنية المقرر طرحها فيديو كليب على جميع القنوات الغنائية الفضائية وموقع اليوتيوب.



وكشفت أنغام عن موعد طرح الأغنية حيث من المقرر طرحها في السادسة من مساء اليوم (الأحد) وكتبت معلقة على البوستر: "حبيتك قبل ما اقابلك بسنين وفي الآخر نسينا نعيش بكرة الساعة ٦".

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وكانت أنغام قد طرحت مؤخراً، أغنية بعنوان "خليني شوية معاكط احتفالا بعيد الحب في 14 شباط (فبراير) الماضي، من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز.

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