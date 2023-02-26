الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

الحبس حتى 6 سنوات لأشخاص مارسوا البلطجة والترهيب

الليرة السورية تواصل الهبوط .. 7100 ليرة تساوي دولار واحد

الأونروا في الأردن تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

صورة قاسية لشاهد قبر في سوريا: فتاة صغيرة بسترة خضراء ترقد هنا

قوات الاحتلال تتوغل في بلدة بيت حانون

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

الزراعة: فتح أسواق المواشي في كافة المحافظات باستثناء الزرقاء والمفرق اعتبارا من اليوم

11315 طالب وافد مستجد يلتحق بمؤسسات التعليم العالي منذ بداية العام الجامعي

الأحد، 26-02-2023 11:15 ص

أنغام تروّج لأغنيتها الأخيرة قبل طرحها بساعات

92


الوكيل الإخباري- قبل ساعات من طرح الأغنية بشكل رسمي على قناتها بـ"يوتيوب" روجت النجمة أنغام لأغنيتها الأخيرة "نسينا نعيش" حيث طرحت البوستر الدعائي، للأغنية المقرر طرحها فيديو كليب على جميع القنوات الغنائية الفضائية وموقع اليوتيوب.

وكشفت أنغام عن موعد طرح الأغنية حيث من المقرر طرحها في السادسة من مساء اليوم (الأحد) وكتبت معلقة على البوستر: "حبيتك قبل ما اقابلك بسنين وفي الآخر نسينا نعيش بكرة الساعة ٦".

اضافة اعلان


وكانت أنغام قد طرحت مؤخراً، أغنية بعنوان "خليني شوية معاكط احتفالا بعيد الحب في 14 شباط (فبراير) الماضي، من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز.

 

 

 لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
202105090358385838

محمد فراج يكشف حقيقة خروجه من سباق دراما رمضان

maxresdefault

بعد ادائه دور ابو عرب .. تصريح صادم من ايمن رضا عن باب الحارة

elaosboa59274

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2023 - أسماء

6016672_1628268010

صلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد إصابته بأزمة صحية

2021_2_2_1_54_41_412

شاكيرا تواصل مهاجمة بيكيه في أغنية جديدة "TQG"

mic

فنان شهير يعلن نجاته من موت محقق

أخبار متعلقة
2021_2_2_1_54_41_412

شاكيرا تواصل مهاجمة بيكيه في أغنية جديدة "TQG"

2_352167_original

فيديو - أنغام تتألق في حفل "ليلة صوت الأرض" لإحياء ذكرى طلال مداح