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الثلاثاء، 12-04-2022 11:38 ص

أنغام سعيدة في المشاركة بمسلسل فاتن أمل حربي - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة المصرية أنغام، عن سعادتها بغناء تتر مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة الممثلين نيللي كريم وشريف سلامة.

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ووجهت أنغام التهنئة لصُنَّاع العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامجه "التاسعة"، وخصت بالتهنئة مؤلف المسلسل الكاتب إبراهيم عيسى، معربةً عن أملها بأن يغير المسلسل الكثير من الأمور الخاصة بالمطلقات.

 

وأشادت بأبطاله على رأسهم نيللي كريم، وأكدت كرهها للشخصية التي يجسدها شريف سلامة ضمن الأحداث، مشيرةً إلى أهمية الدراما في الوقوف بجانب السيدات والتطرق لأزماتهن.

 

 

 

 

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