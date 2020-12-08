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الثلاثاء، 08-12-2020 12:00 م

أول تصريح من وفاء الكيلاني بعد إعلان طلاقها من تيم حسن

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الوكيل الإخباري - تصدر الثنائي، الفنان السوري تيم حسن، وزوجته المذيعة المصرية وفاء الكيلاني، الأخبار على مؤشر البحث (غوغل)، بعدما نشر المدون اللبناني إيلي باسيل، خبرا مفاده انفصال الزوجين وتحويل مبلغ مليون دولار للكيلاني عبر البنك الأهلي المصري فرع الإسكندرية، كمؤخر لها.

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وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "الإعلامية وفاء الكيلاني بدأت بكتابة تغريدات غامضة، نصحت خلالها متابعيها على الانتباه والحرص من الخداع من أشخاص قد يظنون أنهم يريدون لغيرهم الخير والسلام".


وجاء في تغريدة وفاء: "أكثر الناس حرصاً على عدم إثارة الفزع في قلوب الطيور، هو الصياد، ليقتلها، فلا تنخدعوا"، وأشارت وسائل الإعلام إنه "لم يعرف من قصدت وفاء في تغريدتها، زوجها تيم حسن، أم الإعلامي إيلي باسيل الذي نشر خبر انفصال وفاء وتيم عن بعضهما البعض".

 

وتقدم وفاء الكيلاني، حاليا برنامج "السيرة"، فيما يعمل تيم حسن حاليا على مسلسل "الهيبة" الذي اختارت إدارة إنتاجه تحييده عن المارثون الرمضاني. وكانت وفاء الكيلاني، قد احتفلت مؤخرا بإنطلاق "الهيبة"، على الطريقة المصرية، عبر تغريدة لها حيث كتبت "ووووسع للكبير، الهيبة بكرة، كل التوفيق تيم".



 




 

 


 

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