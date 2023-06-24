أول تعليق لعاصي الحلاني بعد زواج إبنته.. هكذا وصف مشاعره !

الوكيل الإخباري- تحدث النجم عاصي الحلاني عن مشاعره التي عاشها بعد زفاف إبنته ماريتا، واللحظات الجميلة التي عاشها مع عائلته في هذه المناسبة المميزة.

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وعبّر لأول مرة عن مشاعره المتداخلة وقال: "لا أحد يستطيع ترجمة هذه المشاعر سوى الأشخاص الذين لديهم بنات في بيوتهم وبقدر ما كنت سعيداً لفرحها وسعادتها ولكن بنفس الوقت كان يوجد غصة يحس بها كل أب تترك ابنته منزل عائلتها وتنتقل للعيش في منزل الزوجية".



وأضاف في مقابلة لقناة " one tv": "بكل تأكيد الابنة التي تعب أهلها في تربيتها لا تتغير بعد الزواج وتبقى جزءًا من قلب العائلة وماريتا كذلك ولكن أنا ما زلت أخاف عليها وأتصل بها وأطمئن عليها. فهي نقطة ضعفي وأول فرحة في بيتي وهي إنسانة شفافة وصادقة ومحبة".



