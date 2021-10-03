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الأحد، 03-10-2021 11:35 ص

أول تعليق لـ ​جيسيكا عازار​ بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات - صورة

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الوكيل الإخباري - نالت الإعلامية جيسيكا عازار، الإقامة الذهبية في دولة الإمارات كما باتت عضواً في نادي دبي للصحافة، ونشرت جيسيكا صورة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي من أمام مبنى الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية.

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وكتبت جيسيكا تعليقاً على الصورة:"شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وللسيدة منى المرّي المديرة العامة للمكتب الاعلامي لحكومة دبي على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

 

شكرا لكم على تقديركم الدائم للاعلاميين واهتمامكم الاستثنائي بهم وعلى كل الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة في كافة المجالات.كما أود أن أشكر نادي دبي للصحافة، يشرفني أن أكون عضوا في هذه المؤسسة العريقة."

 

 

 

المصدر - الفن 

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