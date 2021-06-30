أول تعليق لـ نيكول سابا بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة نيكول سابا في برنامج the insider بالعربي عن سعادتها بحصولها وعائلتها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

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نيكول قالت للإعلامي إيلي نخلة إن حصولها على هذه الإقامة كرم أخلاق من دولة الإمارات ولفتة جميلة منهم تجاه الفنانين من مختلف الجنسيات، ووصفت دبي بأنها مفعمة بالحياة ولا تتوقف عند هدف واحد.



نيكول التي احتفلت في دبي بعيد ميلادها مع زوجها يوسف الخال، تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "الجو حلو" التي تمثّل عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب.



وقد عبّرت نيكول عن تفائلها بهذه الأغنية مشيرة إلى أنها تتكلم عن نفسية كل إنسان تعب من كل الظروف المحيطة به.



أما الملحن محمد يحيي الذي تولّى تلحين هذه الأغنية فقال إن موضوعها يتحدث عن بنت متحررة جداً تريد العيش ببساطة من غير أن يضايقها أحد أو يخنقها.



أما عن أغنية "حفلة فركشة" التي كانت نيكول قد أعلنت عن طرحها قريباً، أشارت إلى أن المشروع متوقف حالياً بسبب شركة lifestyle studios التي جمدت كل مشاريعها حالياً دون أن تعرف السبب.

المصدر - نواعم