أول تعليق من بيومي فؤاد على شائعة بتر قدمه

الوكيل الإخباري- خلال لقائه الإذاعي مع برنامج "أسرار النجوم"، والذي يُذاع على راديو "نجوم إف إم"، تحدث الفنان المصري بيومي فؤاد عن شائعة بتر قدمه بسبب زيادة وزنه والصورة التي نشرها الفنان سعد الصغير وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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نفى بيومي الشائعة وأوضح أنه كان يُعاني من بعض الألم في رجله وظهره، الأمر الذي جعله يفكر في السفر للعلاج بالخارج. يُتابع بيومي قائلًا: "فطلعت عليا إشاعة إنه تم بتر قدمي، وفجأة لقيت الدنيا اتقلبت ونجومكبار كلموني. نجوم كتير من الكويت كلموني، ولقيت وفد كويتي من أكبر النجوم هناك بيقولوا لي حجزنا الطيارة وجايين لك".



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