أول تعليق من جليلة المغربية على طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

الوكيل الإخباري- بعد إعلان الفنانة بسمة بوسيل الانفصال عن الفنان تامر حسني اتجهت أصابع الاتهام من جمهور الثنائي إلى البلوغر جليلة المغربية، بالتسبب في انفصال تامر وبسمة، بسبب الأخبار التي انتشرت في وقت سابق عن وجود قصة حب بينها وبين تامر.

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وفي ردها الأول على تلك الاتهامات قالت جليلة المغربية في تصريحات صحافية: "بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد؛ لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده.

وأضافت: "أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة وفي أكونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها".



وتابعت: "انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل قسمة ونصيب ومن ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب أنا مش شماعة تتعلق عليا أي حاجة تحصل".



كما أكدت جليلة المغربية أنها لا تنزعج من ارتباط اسمها باسم تامر حسني، قائلة: "أنا وتامر عشرة سنين ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبط به دي حاجة طبيعية؛ لأني بحترمه على المستوى الفني والإنساني وربنا يوفقه ويكتب له الخير، وانفصاله حاجة من ربنا؛ لأنه بيجيب لنا الخير دائماً".



وكانت جليلة قد كشفت في وقت سابق عن علاقتها بتامر حسني ما أشعل الموقف بين تامر وبسمة وكادت الأزمة تؤدي للطلاق، حيث قالت في تصريحاتها إنها عاشت مع تامر حسني 11 سنة حب قبل زواجه، موضحة: قبل زواج تامر حسني من بسمة بوسيل بيوم كنت معه، لا أعرف كيف صار الموضوع، عشت معه قصة حب لمدة 11 سنة، ولا هو عيب ولا حرام، لكني مش خرابة بيوت، وعلاقتي بيه متقطعتش بعد زواجه، وكان لازم أرد لما اتسبيت في شرفي والموضوع وصل لأهلي.





لها