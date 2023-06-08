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الخميس، 08-06-2023 02:44 م

أول تعليق من حلا شيحة على عودتها للتمثيل

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الوكيل الإخباري- في أول تعليق للفنانة المصرية حلا شيحة بعد أنباء عودتها للوسط الفني، ودعم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، لها، أعربت شيحة عن سعادتها برد فعل المساند والداعم من النقابة، مقدمة اعتذارها بشكل رسمي لأي إساءة صدرت منها في حق زملائها الفنانين، ومهنة الفن بشكل عام.

وفي منشور طويل عبر حسابها على إنستغرام، وجهت شيحة الشكر والتحية لأشرف زكي لمساندته ودعمه ووصفه ونعته لها بابنة النقابة، متمنية تقبل اعتذارها، وتفهم الجمهور وزملائها الفنانين المرحلة الحرجة التي مرت بها، والوقت العصيب الذي عاشته خلال الأربع سنوات الماضية.

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وأوضحت شيحة أنها عانت وعاشت مواقف صعبة وأوقات مؤلمة كثيرة خلال تلك السنوات، لكن لم تضعفها أو تشعرها باليأس والانهيار، بل تعلمت منها كثيراً، وزادتها قوة وإصرار على ضرورة تخطي محن الحياة، وتجاوزها بكل عزيمة.

 

ووجهت شيحة رسالة لجمهورها، متمنية منه تفهم ما حدث، والتوقف عن التنمر عليها وعلى أسرتها وتوجيه الإساءة والكلام الجارح والمؤذي، مختتمة رسالتها بالشكر للجميع.


وكان أشرف زكي، كشف موقفه من عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى، مؤكداً أنه ليس صاحب القرار، ويجب مناقشة الأمر مع الأسرة الفنية وأعضاء النقابة ومجلس إدارتها، وقال زكي إن شيحة "ابنتنا وحبيبتنا".

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