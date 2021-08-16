الإثنين 16-08-2021
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الإثنين، 16-08-2021 02:43 م

أول رد فعل من عمرو دياب بعد إطلاق قنابل الغاز في حفله - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد جدل كبير بسبب مقاطع الفيديو التي انتشرت من حفل النجم عمرو دياب في العلمين، علّقت الداخلية المصرية على خبر إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على حشود الجماهير وأوضحت ما حصل.

ونشر حساب الداخلية المصرية على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح".

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وشهد الحفل حضور أعداد كبيرة من جمهور "الهضبة"، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه، وشهد الحفل لفتة إنسانية لافتة من النجم المصري باستقباله لشاب من ذوي القدرات الخاصة يعد من محبيه.


وظهر الشاب على المسرح مرتديا "تيشيرت عليه صورة عمرو دياب ويحمل بيده غلاف تلفونه عليه صورة "الهضبة"، فاستقبله الأخير بترحاب الكبير، وقال الشاب: "بحبك قوى يا هضبة".

 

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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