أول رد من رامي جمال بعد انفصاله عن زوجته

الوكيل الإخباري-في أول رد فعل بعد انفصاله عن زوجته ؛ قام الفنان رامي جمال بإلغاء متابعة زوجته ناريمان على موقع التواصل الإجتماعي.





في الوقت عينه أبقى رامي جمال محتفظا بصورهم معا ولم يحذفها حتى الان ؛ وهو نفس الحال لـ ناريمان التي قامت بإلغاء متابعته أيضا مع عدم حذف صورته.

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وكانت ناريمان أكدت انفصالها عن زوجها رامى جمال قائلة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تم الطلاق بيني وبين رامى اتمنى له كل الخير وأتمنى يكون سعيدا فى حياته الجديدة واتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة" لكن سرعان ما حذفته.

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