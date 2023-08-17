أول رد من عائلة عادل امام حول احتجازه من قبل أسرته

الوكيل الإخباري- في ردّه الأول على تصريحات الفنانة مادلين طبر بأنها تتمنى ظهور "الزعيم" عادل إمام إعلامياً وأن يحضر تكريماته، حيث قالت: "أتمنى عائلة "الزعيم" تفرج عنه، وحتى موبايله مش بيردّ عليه، نطمن عليه إزاي؟ لازم نقتحم بيته"، أكد المنتج عصام إمام: "أنا مش بردّ على الشائعات؛ لأن هيقولوا إيه على عادل إمام أكتر من كدا؟ دول موّتوه سبع أو ثماني مرات، وطبعاً مفيش الكلام دا ولا حد أجبره يبتعد وهو كوّيس وصحته بخير وبيتابع الأحداث الجارية عادي".



وكان عصام إمام قد كشف عن حقيقة اعتزال "الزعيم" عادل إمام التمثيل بعد غيابه ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، قائلاً: "الزعيم بخير وصحته كويسة وأنباء مرضه ودخوله المستشفى كلها شائعات لا صحة لها". وأضاف: "اللي بيقول إنه اعتزل الفن دا واحد مش لاقي كلام يقوله ولا حاجة يعملها وطبعاً كل دا غير حقيقي والزعيم هيرجع لجمهوره قريب".

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وكان غياب "الزعيم" عادل إمام لأكثر من ثلاث سنوات منذ تقديم مسلسله الأخير "فالنتينو" قد أثار قلق جمهوره عليه، فعلى الرغم من مطالبات محبيه له بالظهور للاطمئنان عليه فهو لم يفعل حتى الآن، واكتفى بمداخلة هاتفية منذ فترة بالتزامن مع حلول عيد ميلاده.



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