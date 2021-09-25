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السبت، 25-09-2021 10:18 ص

أول ظهور رسمي للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد عودتها إلى مصر- صورة

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الوكيل الإخباري- تصدرت صورة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حديث الجمهور بعد أن نشرتها الفنانة كأول ظهور رسمي لها بعد عودتها إلى مصر قادمة من سويسرا، وشفائها من أزمتها الصحية التي ألمت بها في شهر يوليو الماضي.

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وروى مصدر مقرب من ياسمين عبد العزيز كواليس الصورة التي نشرتها الأخيرة والتي ظهرت فيها مع طبيبين من سويسرا عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل.


وذكر المصدر أن ياسمين التقطت هذه الصورة مع الطبيبين بعد تعافيها من أزمتها الصحية بشكل كامل، حيث طلبت التقاط الصورة معهما كنوع من الامتنان لمجهودهما معها في محنتها الصحية.

 



 

 

المصدر: فوشيا

 




 

 


 

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