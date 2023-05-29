الإثنين 29-05-2023
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الإثنين، 29-05-2023 12:29 م

أول ظهور لأحمد سعد من ستاد عمان على أنغام "وسع وسع" - فيديو وصور

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الوكيل الإخباري- اجرى الفنان أحمد سعد تجربة الأداء التحضيرية لحفل النجوم الذي سيقام اليوم في ستاد عمان الدولي بمناسبة زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله والاميرة رجوة آل سيف  .

وشارك سعد صوراً من تجربة الأداء أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل " انستجرام" ، وعلق :" من بروڤة حفل #نفرح_بالحسين و هو من ليالي افراح عقد قران سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف #نفرح_بالحسين "

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ونشر مشاركون بالحفل مقطع فيديو لأحمد سعد من البروفا على أنغام اغنيته الشهيرة :" وسع وسع " .

 



 


 




 

 


 

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