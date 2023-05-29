أول ظهور لأحمد سعد من ستاد عمان على أنغام "وسع وسع" - فيديو وصور

الوكيل الإخباري- اجرى الفنان أحمد سعد تجربة الأداء التحضيرية لحفل النجوم الذي سيقام اليوم في ستاد عمان الدولي بمناسبة زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله والاميرة رجوة آل سيف .
وشارك سعد صوراً من تجربة الأداء أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل " انستجرام" ، وعلق :" من بروڤة حفل #نفرح_بالحسين و هو من ليالي افراح عقد قران سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف #نفرح_بالحسين "
ونشر مشاركون بالحفل مقطع فيديو لأحمد سعد من البروفا على أنغام اغنيته الشهيرة :" وسع وسع " .
تجربة أداء للفنان أحمد سعد على أنغام "وسع وسع" في ستاد عمان#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/vpjBYUoV8h— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2023