أول ظهور للفنان سمير صبري داخل المستشفى-صور

الوكيل الإخباري - نشر المخرج الكبير مجدي أحمد علي بحسابه الخاص على "فيسبوك" صوراً من زيارته للفنان الكبير سمير صبري في المستشفى الذي يعالج فيه خلال الفترة الحالية، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة في الأيام الماضية.



وعلق مجدي على الصور قائلًا: "سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري.. شكرًا لكل الأطباء العظام، والعاملين بمستشفى المعادي، الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادر التكرار".

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وظهر سمير صبري في هذه الصور، ممسكًا بيده شهادة تقدير، لفيلمه "طلعت حرب 2"، الذي عرض في مهرجان الأقصر في الأيام الماضية.













لها

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