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الثلاثاء، 08-03-2022 04:57 م

تعليق جديد من نجل خالد سامي حول صحة والده

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الوكيل الإخباري - تركي خالد سامي نشر خلال الساعات الماضية عبر حسابه على تويتر، صورة ظهر فيها وهو يرتدي الزي المعقم الخاص بالمستشفيات، من أجل زيارة والده النجم القدير، كما حرص على طمأنة الجمهور على صحة والده والتأكيد على أن حالته مازالت مستقرة وكما هي بدون تغيير.

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إلا أن تعليق نجل خالد سامي أثر تساؤلات البعض حول إمكانية حدوث تطورات إيجابية جديدة في حالة النجم السهير، حيث كتب تركي في تعليقه على الصورة: "يا صباح الخير، حاليًا متواجد عند أبوي والحمد لله اموره مستقرة، لكن لا تزال الحالة بغيبوبة للحين، شكرًا لسؤالكم المستمر وبإذن الله أطمنكم بقومته من غيبوبته قريب".


وتمنى البعض للنجم القدير الشفاء العاجل، كما تمنوا أن يكون تعليق تركي خالد سامي على صحة والده مبنيًا على أنباء جيدة وإيجابية من قبل الفريق المعالج له.

 

 

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