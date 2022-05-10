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الثلاثاء، 10-05-2022 02:54 م

أول لقاء لمعتصم النهار بابنته بعد طلاقه من زوجته -صورة

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الوكيل الإخباري-نشر الممثل السوري معتصم النهار اول صورة له جمعته بابنته ساندرا بعد طلاقه من زوجته لين برنجكجي.

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وظهر معتصم مع ابنته في الصورة التي نشرها عبر خاصية الستوري  عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وهما داخل السيارة خلال تواجده في سوريا.


وتفاعل الجمهور مع إطلالة معتصم وابنته هذه بشكل كبير، خصوصاً انها تعد الإطلالة الاولى لهما معا بعد تأكيد طلاقه من زوجته لين برنجكجي.


من جهة أخرى كان معتصم قد فاجأ متابعيه بإضافة وصف جديد لاسمه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث أضاف لقب "أبو ساندرا".

 




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