أول ظهور لياسمين صبري بعد طلاقها من أبوهشيمة - صورة

الوكيل الإخباري - ضجة كبرى أحدثتها الأنباء الخاصة بطلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بعد أكثر من عامين من زواجهما.

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ياسمين صبري من جانبها لم تعلق على تلك الأنباء أو تتحدث عنها، ما يؤكد وقوعها بشكل رسمي، خاصة أنه جرى تسريبها لوسائل الإعلام من قبل مصادر مقربة من الثنائي.



ظهرت الفنانة المصرية في صور عقب تعاقدها على بطولة مسلسل يحمل اسم "الشادر" في أول ظهور لها عقب الأنباء الخاصة بالطلاق.

وصور جمعتها بزميلها أشرف عبد الباقي والمخرج سامح عبد العزيز ومنتجة العمل، بعد أن تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل المكون من 15 حلقة.



المسلسل يجري تصويره خلال الفترة المقبلة، ويعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشهد عودة ياسمين صبري للتمثيل بعد غياب لم تعتد عليه لفترة طويلة.

الظهور الفني الأخير لياسمين صبري جاء في عام 2020 قبل زواجها من أبوهشيمة، حيث قدمت وقتها مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان، إلا أنها لم تظهر بعدها مجددا.



ويأتي تعاقدها على مسلسل جديد بعد انفصالها ليتسبب في شائعات خرجت لتقول إن الطلاق وقع بسبب رغبة ياسمين صبري في العودة إلى التمثيل مجددا، تلك الأمور التي يعززها فقط هو غيابها عن الفن طيلة الزواج، ولم تكن تظهر سوى في البرامج أو المناسبات العامة، وجاء الإعلان عن العودة بعد أيام من طلاقها.





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