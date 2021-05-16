الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بدء حملة للتطعيم ضد كورونا لمدارس القطاع الخاص في عمّان وإربد الأربعاء

تعميم بخصوص تجديد تصاريح التنقل

آخر ما كتبه شهيدان في غزة قبل أن يرتقيا- شاهد

شاهد نيابة عامة: مستشفى السلط طلب التزود بالأكسجين مرتين قبل نفاده

33 شهيداً في مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة

الصحة: الفرق في الحالات النشطة لكورونا سببه اعتماد أسبوعين مدة الشفاء

تونس.. وقفة تضامنية مع فلسطين تتحول إلى مسيرة حاشدة

202 شهيد حصيلة عدوان الاحتلال في فلسطين

السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان وإفريقيا

الخارجية : نتابع اعتقال أردنيين تسللا إلى حدود الأراضي الفلسطينية

الأحد، 16-05-2021 01:23 م

إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي برصاص الاحتلال.. فيديو

1024full-maisa-abd-elhadi


الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي عبر تطبيق انستغرام إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتها في احتجاج على تهجير الأهالي من حي الشيخ جراح بوسط القدس.

وكتبت الممثلة الشابة تفاصيل ما تعرضت له، بمنشور مطوّل، قالت فيه: "يوم الأحد كنت أشارك في مظاهرة سلمية أقيمت بحيفا.. كنا نهتف، ونغني، كنا نعبر عن غضبنا بصوتنا، وأنا شخصيًا كنت أهتف وأصور وأوثق ما يحصل بالفيديو".

اضافة اعلان

وأوضحت أنه بعد فترة بسيطة من انطلاق المظاهرة السلمية راح جنود الاحتلال الإسرائيلي يرمون عليهم قنابل صوت وقنابل الغاز، وقالت: "رأيت كيف بدأت الناس تتأذى وتختنق، وفهمت أن الوضع ينزلق نحو الخطر، فوقفت جانبًا بمكان مفترض أنه آمن، وكنت لوحدي، وظهري للجنود لأني كنت أصور الأعلام الفلسطينية مع إضاءة جناين البهائية".


وشدّدت ميساء على أنها لم تكن تشكل أي نوع من التهديد على أحد، ولكنها قررت الابتعاد عن المكان و"فجأة سمعت صوتا قويا جدًا وشعرت أن سروالي قد تمزّق".

 

وتابعت "لم أتمكن من المشي وشعرت بالدم يسيل فنظرت إلى رجلي ورأيت اللحم يخرج منها، ولحسن الحظ لاحظ أحد الشباب ما حصل معي فاقترب وساعدني على استكمال طريقي".

وأضافت: "حاولت أن أفهم ما الذي ضُربت به.. هل كانت قنبلة غاز انفجرت برجلي أو رصاص حي؟.. كنت محظوظة بوجود أحد المسعفين بين المحتجين ونجح في أن يوقف النزيف إلى حين وصول الإسعاف".


وختمت: "لا شك فقط لأنني فلسطينية أنا معرضة للخطر دائمًا.. لكنني فهمت هذه المرة حقيقة أننا بصف المواجهة الأول، ولا يفصلنا عن الموت سوى الحظ أحيانًا".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مسلسل-موسى-1

وفاة أحد أبطال مسلسل 'موسى' بعد اصابته بفيروس كورونا.. صور

f4f88cb5-493c-4d02-95f7-e1e060b303c4

كاتبة مسلسل '2020': صافي ما مات وانتظرونا في موسم جديد!

1511476_0

أحد أبطال مسلسل 2020 يتحضر لزفافه قريباً !

6127461-1637494200

رغم الخلاف بينهما.. هكذا إحتفلت منى السابر بميلاد حلا الترك.. شاهد

b83ca6c08815cb51245d9f8da93d5a13

وفاة الفنانة نادية العراقية متأثرة بكورونا

hayat-safi

نادين نجيم تكشف أسرار عن مسلسل 2020.. وهذا ما قالته عن قصي خولي!.. شاهد