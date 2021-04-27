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الثلاثاء، 27-04-2021 12:30 م

إصابة الفنانة روجينا أثناء التصوير ونقلها للمستشفى

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الوكيل الاخباري - أعلن المؤلف أيمن سلامة إصابة الفنانة المصرية روجينا خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسلها "بنت السلطان" وأن الإصابة استدعت نقلها إلى المستشفى.

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وطمأن سلامة، الجمهور عليها من خلال منشور كتبه على صفحته الخاصة بفيسبوك، موضحا أنها غادرت المستشفى بعد إجراء الفحوصات.

وكتب سلامة عبر حسابه قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل ألف سلامة عليكي يا روجينا الحمد لله على كل شيء إصابة روجينا أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى".


وتخوض روجينا في مسلسلها "بنت السلطان" تجربة البطولة المطلقة لأول مرة، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ومن بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، نانسي صلاح وحسن أبو الروس.

 

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