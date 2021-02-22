إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - انضمت الفنانة المصرية نجلاء بدر، إلى قائمة النجوم الذين أعلنوا مؤخراً عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. حيث أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابتها بالفيروس وكتبت قائلة: "أنا كوفيد نينتين .. ربنا يستر .. دعواتكم".

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وأعلنت نجلاء أنها أبلغت المخرج محمد سامي مخرج مسلسل "نسل الأغراب" الذي تشارك فيه والمقرر أن يعرض في رمضان القادم، ويقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة، وأكدت أن المخرج منحها إجازة من التصوير حتى تتعافى وتأجيل مشاهدها لحين عودتها.



يشار إلى أن نجلاء بدر، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "لؤلؤ"، الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، أثناء عرضه في الموسم الشتوي الحالي.



وانتهى عرض مسلسل "لؤلؤ" بنهاية أثارت الجدل بين جمهور المشاهدين، وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي وإدوارد، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد عبد السلام.

لها

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