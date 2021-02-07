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الأحد، 07-02-2021 09:40 ص

بالصور.. هكذا إحتفلت الفنانة نادين نجيم بيوم ميلادها

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الوكيل الاخباري - احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بيوم ميلادها للمرة الثانية، بعد المفاجأة التي أعدتها لها صديقتها واحضار قالب حلوى والاحتفال داخل المنزل بسبب الحجر المفروض.

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وشاركت نادين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بصور من احتفالها الثاني الذي قررت ان يكون مع طفليها هافين وجوفاني داخل المنزل ايضا، مؤكدة ان الاسرة تأتي دائما في المرتبة الاولى.


وظهرت نادين مع طفليها بملابس كاجوال بتيشرت وبنطال، وكانت تقف إلى جوار قالب الحلوى الزهري والمزين بالورود الذهبية وعليه أحرف ضخمة لاسمها واسماء طفليها بالذهبي ايضا.

 

نالت الصور العفوية اعجاب الالاف من محبيها الذين تغزلوا بجمالها الطبيعي وتمنوا لها السعادة والصحة، متأملين ان ينتهي فيروس كورونا ليتحرر الجميع من الحجر المنزلي وتعود الحياة الى طبيعتها.



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