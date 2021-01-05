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الثلاثاء، 05-01-2021 04:04 م

إصابة الفنان ماجد المصري بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان ماجد المصري إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه بدأ في مرحلة العزل المنزلي، بعيداً عن أسرته وزوجته.

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وأكد ماجد المصري أنه عندما شعر ببعض أعراض كورونا منها فقدانه لحاسة الشم، قام على الفور بإجراء التحاليل المتعلقة بالفيروس وتأكد من إصابته.


وطالب ماجد المصري الجمهور بالحفاظ على أنفسهم من هذا الفيروس، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، معلقا: "الموضوع بجد مش هزار لازم نحافظ على بعض وعلى أطفالنا، خدوا بالكم".

يذكر أنه عرض للفنان ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر" والذي يعد التجربة الثانية للبطولة المطلقة له في الدراما بعد مسلسل "بحر"، وشاركه في بطولة "الوجه الآخر" ندى موسى ونسرين طافش.


ويواصل المصري استعداداته لمسلسل "الملك" الذي يقدمه في موسم رمضان المقبل مع عمرو يوسف والذي يكتبه محمد وخالد وشيرين دياب ويخرجه حسين المنباوي.

 

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