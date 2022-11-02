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الأربعاء، 02-11-2022 01:34 م

إصابة صلاح عبدالله بوعكة صحية شديدة-صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان صلاح عبدالله، من خلال منشور عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

وكتب صلاح قصيدة كشف من خلالها عن إصابته بنزلة برد شديدة، مطالباً جمهورها التوسط لديها لتبتعد عنه، حيث قال: "نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، يا خلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها".

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وكان صلاح عبد الله قد تعرض لأزمة صحية، بعد أيام من تعرض ابنته دينا، مذيعة الراديو، لحادث سير وإصابتها بكدمات متفرقة في أنحاء جسمها.

 


 

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