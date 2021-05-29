السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 09:23 ص

إصابة والد كريم عبد العزيز بكورونا

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الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان المصري كريم عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن إصابة والده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد.

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حيث انه قال : "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جداً الحمد لله تماماً.. رغم الإصابة بكورونا، ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية، والحمد لله".

وأضاف : "رجاءً عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد، وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".


وقد انهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين دعوا فيها لوالده المخرج الكبير بالشفاء العاجل.

 

المصدر : لها


 




 

 


 

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