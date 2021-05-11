الفنانة هند عبد الحليم تعلن تعافيها وأسرتها من كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المصرية هند عبد الحليم، مساء أمس الاثنين، تعافيها هي وأسرتها من فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله إحنا خفينا كلنا شكرا لكل حد دعلنا وسأل عليا أو على أهلي، شكراً جداً إن شاء الله ربنا يشفي كل مريض ومحدش يشوف حاجة وحشة في حبايبه.. كل سنة وانتوا طيبين".

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وكانت الفنانة الشابة قد أعلنت منذ أسبوع عن إصابة والدها الكابتن أحمد عبد الحليم، لاعب كرة القدم المعتزل في نادي الزمالك، وزوجة أخيها وابنته بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”: "بابا ومرات أخويا وبنت أخويا إيجابي كورونا ممكن تدعولهم لو سمحتوا"، داعيةً لهم بالشفاء "يارب انت الشافي المعافي يارب".

لها