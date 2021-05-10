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الإثنين، 10-05-2021 11:24 ص

أول ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها بعد إصابتهما بكورونا.. شاهد

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الوكيل الاخباري - شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة مع زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

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وظهر العوضي وهو يحتضن ياسمين في أول ظهور لهما عقب إصابتهما بفيروس كورونا، ونالت الصور العديد من وصلات الإعجاب والتعليق من قبل جمهورهما الذين علقوا على الصورة قائلين: "سلامتك يا وحش الكون" و"قمرين" و"الف مليون سلامة".

 

وكان الثنائي المصري قد أصيبا بفيروس كورونا مؤخراً، أثناء تصوير مسلسلهما "اللي مالوش كبير" الذي يعرض حالياً ضمن دراما رمضان 2021 ويحقق نجاحاً كبيراً.

وتدور أحداثه حول إجبار والد "غزل" لابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب "سيف الخديوي" وتقع في حبه.


المسلسل من بطولة خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، إيمان السيد، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني ومن تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.

 


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