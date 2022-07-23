إلهام شاهين تكشف تفاصيل تصوير فيلمها الجديد

الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين تفاصيل بدء تصوير فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم "ستات شداد".



وأكدت إلهام شاهين بتصريح لجريدة "الوطن"، أن الفيلم يتضمن العديد من المشاهد الخارجية، فتم تأجيل التصوير الى ما بعد شهر أيلول/يوليو بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذين الشهرين، فاعتبرت أن العمل في الحر سيكون صعباً، ولم يتم تحديد بداية التصوير بشكل رسمي، ولكن المؤكد أنه لن يبدأ قبل تشرين الأول/سبتمبر.

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وأضافت إلهام شاهين أن فيلم "ستات شداد"، ليس العمل الأول الذي سيجمعها بالمخرج محمد صلاح أبو سيف، حيث سبقه مسلسل "بنت أفندينا" في السنوات الماضية، بالإضافة لمسلسل "امرأة فوق العادة".





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