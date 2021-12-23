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الخميس، 23-12-2021 12:42 م

إلهام شاهين: لن ترهبني التهديدات ولن أتنازل عن المومس الفاضلة

إلهام-شاهين


الوكيل الإخباري - منذ إعلان الفنانة إلهام شاهين عن استعدادها لمسرحية جديدة تحمل اسم "المومس الفاضلة"، وحالة من الجدل تسيطر على الساحة الفنية بين الترحيب والهجوم والاعتراض.

وفي آخر تطورات هذه الأزمة، قالت شاهين في تصريحات صحافية، إن فكرة مسرحية "المومس الفاضلة" ما زالت قائمة، ولكن لم يُتخذ أي إجراء يخص العمل بعدما اتفقت مع الفنانة سميحة أيوب على تقديمه على خشبة المسرح القومي.

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وأكدت شاهين أنها كانت مشغولة بالعديد من الأعمال، إضافة إلى مشاركتها فى عدد من المهرجانات، وآخرها الاحتفال بعام الثقافة التونسية- المصرية، ولذلك فالمشروع لا يزال حتى الآن مؤجلاً، ولكنها لن تتراجع عن تقديمه على خشبة المسرح، ولن ترهبها التهديدات التي تصلها، لأن المسرحية من الأعمال المهمة، ولا بد من أن ينتصر الفن على "طيور الظلام" الذين هاجموا العمل قبل أن يعرفوا حتى اسمه.

 

المصدر - لها 

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