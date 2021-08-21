ابن سوزان نجم الدين يلفت الأنظار بوسامته - صور

الوكيل الإخباري - انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية للنجمة السورية سوزان نجم الدين مع إبنها الوسيم حيان الأتاسي خلال لقائه بها بعد فترة غياب دامت لسنوات لصعوبة وصول والدته الى الولايات المتحدة الأميركية، مكان إقامته.



ورغم ان الصورة قديمة، إلا ان الجمهور لاحظ وسامة الشاب وركزوا على ملامحه التي تشبه والدته، متسائلين ما إذا كان يفكر في دخول عالم الفن واستغلال شهرة والدته والمقومات الجمالية التي يتمتع بها، ولكن الفنانة السورية أكدت في أكثر من لقاء تلفزيوني أن ابنها وأشقائه يهتمون بدراستهم بالدرجة الأولى.

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وجاء ظهور الشاب في البداية بمطع فيديو للحظة لقائه بوالدته في مطار مصر بعد 5 سنوات من ألم الفراق، حيث التقت سوزان بأولادها الأربعة سهير، سارة، حيان وحازم، ولفت الأنظار حينها لوسامته وبشعره الأشقر.









المصدر - لبنان 24



