السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

محافظ عجلون : دوريات مكثفة للحد من حرائق الصيف

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية بالاردن

الحكومة : المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على القطاع الخاص

الحكومة : لاتراجع عن فتح القطاعات في شهر ايلول

تعليق دوام مدارس بلدة جفين

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

ملتقى النهضة ينظم حوارية حول الخطاب الموجّه ودور الإعلام والثقافة في اعتداله

متحور دلتا الأكثر انتشارا في المملكة - فيديو

دولة تخسر صفة خالية من فيروس كورونا

الملك يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني

السبت، 21-08-2021 04:43 م

ابن سوزان نجم الدين يلفت الأنظار بوسامته - صور

Suzan-Najm-Aldeen-21-678x381


الوكيل الإخباري - انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية للنجمة السورية سوزان نجم الدين مع إبنها الوسيم حيان الأتاسي خلال لقائه بها بعد فترة غياب دامت لسنوات لصعوبة وصول والدته الى الولايات المتحدة الأميركية، مكان إقامته.

ورغم ان الصورة قديمة، إلا ان الجمهور لاحظ وسامة الشاب وركزوا على ملامحه التي تشبه والدته، متسائلين ما إذا كان يفكر في دخول عالم الفن واستغلال شهرة والدته والمقومات الجمالية التي يتمتع بها، ولكن الفنانة السورية أكدت في أكثر من لقاء تلفزيوني أن ابنها وأشقائه يهتمون بدراستهم بالدرجة الأولى.

اضافة اعلان

 

وجاء ظهور الشاب في البداية بمطع فيديو للحظة لقائه بوالدته في مطار مصر بعد 5 سنوات من ألم الفراق، حيث التقت سوزان بأولادها الأربعة سهير، سارة، حيان وحازم، ولفت الأنظار حينها لوسامته وبشعره الأشقر.

 



 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000-2

بلقيس تتصدر الترند في لبنان - صورة

1003033_0

نجاح جديد لنانسي عجرم في حفلات مصر - فيديو

6FEaiCEEI-1

شكران مرتجى وعباس النوري يبدآن تصوير مشاهدهما في حارة القبة 3 - صور

3206e71f-a306-43df-8d66-7dbe569a29eb

طرح بذلة ألفيس بريسلي الأيقونية للبيع في مزاد علني لأول مرة

czo4NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGlhbWFnLmNvbS9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2FydGljbGUvMjAvMDgvMjAyMS8xMDg0NzU0MS05NjU2ODE5MTUuanBnIjs=

هنا الزاهد ترد بعنف على متابعة سخرت من نبرة صوتها - صورة

7923291_1629472714

فضيحة تلاحق هاندا أرتشيل هذا ما كشفته نجمة شهيرة عنها

أخبار متعلقة
img-200827074432-37-georges-wassouf-new

جورج وسوف يحتفل بزواج ابنه في بيروت - فيديو

نيللي-3

صورة جديدة لـ نيللى كريم من شهر العسل برفقة زوجها في نيويورك

Kareena-Kapoor-1-678x381

إبن كارينا كابور يخطف الأنظار بجماله - صورة

314540_0

ريهام سعيد تبهر متابعيها في أخر ظهور لها - صورة

2021-07-19_09-25-27_815982-730x438

حلا شيحة تنشر صورة لوالدتها وتوجه رسالة لها - صور

a946acfb5021aae5162b8981f55d80a9dea0dec7-160321223738

أول ظهور لطفلة مشاري البلام بعد وفاته‎‎ - فيديو