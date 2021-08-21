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السبت، 21-08-2021 10:07 ص

جورج وسوف يحتفل بزواج ابنه في بيروت - فيديو

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان جورج وسوف أمس الجمعة بزفاف ابنه جورج جونيور على الشابة الينا سركيس وهي من خارج الوسط الفني خلال حفل ضخم أقيم في بيروت بحضور حشد من النجوم والأهل والأصدقاء .

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وشارك الاعلامي نيشان متابعيه على تطبيق انستغرام بمجموعة من مقاطع الفيديو العفوية التي جمعت "سلطان الطرب" بعائلته وكان يجلس على الكرسي وبجانبه طليقته ومن حوله أولاده، وبدا على ملامحه السعادة والفرح.

وحرص نيشان على إظهار سعادة جورج وسوف بابنه من خلال مقاطع عفوية تظهر العلاقة الجميلة التي تجمع السلطان بأبنائه الذين يسعون دائماً للبقاء بقربه ومعه ليكونوا دائماً خلفه للعناية به في كل المناسبات والأماكن.

 

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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