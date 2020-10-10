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السبت، 10-10-2020 10:30 ص

ابو جودت مستمر في باب الحارة 11

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الوكيل الإخباري _ بعد غيابه عن مسلسل باب الحارة في الجزء العاشر،  أكد الفنان السوري زهير رمضان مشاركته في الجزئين الحادي عشر والثاني عشر في الموسمين المقبلين لرمضان 2021 ورمضان 2022.

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حيث انه سيعود لتجسيد شخصية "أبو جودت"  من جديد .

 

وكشف  عن سبب غيابه في الجزء العاشر مشيرا الى انه لم يعجبه كثيراً لعدة أسباب.


وطلب عند عودته للعمل، إعادة الممثل مصطفى المصطفى بشخصية "مزين فتوح"، خاصة أنهما شكلا حالة فريدة وطريفة في الجزئين الثامن والتاسع.

المصدر : الفن

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