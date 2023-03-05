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الأحد، 05-03-2023 11:48 ص

"اتبهدلت واتعورت".. نسرين أمين تكشف كواليس مقلب رامز جلال في رمضان المقبل-فيديو

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة نسرين أمين، كواليس حلقتها في برنامج رامز جلال هذا العام، والمقلب الذي تعرضت له، وكواليس ما حدث أثناء تصوير الحلقة قبل فترة من عرضها في رمضان 2023. 

وقالت نسرين أمين، في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي،  إنها شاركت في برنامج مقالب رامز جلال هذا العام، للمرة الثانية لها منذ انطلاق سلسلة برامجه، ولكن هذه المرة أصعب مما سبق. 

وأوضحت نسرين أمين أنها تأثرت بشدة بسبب مقلب رامز جلال هذا العام، موضحة:" اتبهدلت واتعورت.. مقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يستحمله"، لتبادلها إنجي علي قائلة:" أنا عارفة مقلب السنة دي صعب جدا.. أنا مقدرش أروح له تاني". 


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صدى البلد 

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