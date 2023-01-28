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السبت، 28-01-2023 01:17 م

احلام توضح حقيقة سعر ساعتها الذي قيل انه تجاوز 700 الف دولار

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الوكيل الإخباري- اوضحت الفنانة الإماراتية أحلام حقيقة سعر ساعتها الخيالي، بعد ان تصدرت حديث مواقع التواصل ، حيث انتشرت اخبار تفيد بأن الساعة التي ارتدتها خلال العروض المباشرة في برنامج "سعودي ايدول" نادرة ويبلغ سعرها حوالي مليونين و800 ألف ريال سعودي، اي ما يعادل 700 ألف دولار ونصف. 

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من جهتها، سارعت احلام للرد على الاخبار وكتبت في تغريدة: "لا ساعتي غير عن الصورة ذي اشتريتها من مجوهرات صديقي ابوظبي كل الشكر لمجوهرات صديقي وخصوصاً مهره صديقي اللي وفرت لي الساعة".


وأضافت في تعليق آخر: ”ليه مركزين على الساعه هذي بالذات بس يستاهل ريتشارد ميل بطل كان موظف في رولكس تخيلوا روليكس رفضت عرضه للساعات ذي وبعدها فتح بنفسه اغلا ساعات في العالم كم احب النجاح والطموح والاراده وان مافي شي يوقفك وان كانت اكبر شركه في العالم".

 

 

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