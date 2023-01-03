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الثلاثاء، 03-01-2023 01:39 م

استبعاد سيلين ديون من قائمة أفضل 100 فنان

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الوكيل الإخباري-مع مطلع 2023، حدّثت مجلة "رولينغ ستون" قائمة أعظم 100 فنان من 2008، مع لائحة تضم 200 من أهم المطربين حول العالم، وكان اللافت غياب اسم سيلين ديون عن القائمة.


أثار هذا الاستبعاد غضب جمهور المغنية العالمية، لأن اسمها سقط من اللائحتين. في المقابل، اعتبروا أنّه سواء ورد اسمها أم لا، فإن صاحبة أغنية فيلم "تايتانيك" تتميّز بأغانيها التي حققت خلال 4 عقود مضت أكثر من 200 مليون دولار مبيعات قياسية في جميع أنحاء العالم.


كما فازت بعدد كبير من الأوسمة والجوائز، منها خمس جوائز غرامي وست جوائز الموسيقى الأمريكية AMAs و7 جوائز بيلبورد، و12 جائزة موسيقى عالمية و20 جائزة جونو.


أما أعمالها الفنية فتنوّعت بين الفرنسية والأمريكية، وحققت مرّات عديدة المرتبة الأعلى والأكثر مبيعاً في التاريخ، وحازت لقب الفنانة الأولى والوحيدة التي تمتلك اثنين من ألبوماتها تبيع أكثر من 30 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وثاني سيدة في التاريخ تبيع 50 مليون ألبوم في أوروبا.



ووفقاً لصحيفة دايلي ميل البريطانية، فإنّ لائحة العشر الأوائل الصادرة عن "رولينغ ستون" لا تتضمّن أي عيب سوى اختفاء اسم سيلين من صفوفها، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول الخطوة.


وجاء في اللائحة: آريثا فرانكلين، ويتني هيوسيتن، سام كوك، بيلي هوليداي، ماريا كاري، راي تشارلز، ستيفي واندر، بيونسيه، أوتيس ريدينغ وآل غرين..


وأكد كثيرون أن حلول أريثا فرانكلين في المركز الأول، مع حلول ويتني هيوستن، ومغنّي الـR & B على المراتب العشر الأوائل، أمر لا يحتاج إلى تفكير، بينما كانت الرحلة من الرقم 11-20 أكثر تنوعاً وانتقائياً مع إضافة مغني موسيقى الروك والبوب.
من هي رولينغ ستون؟
هي مجلة أمريكية تصدر كل أسبوعين، وتُعنى بالشأن الموسيقي، رغم أنّها نحت مؤخراً جهة نشر المقالات السياسية، ومنذ انطلاقتها تقوم سنوياً بإطلاق لوائح خاصة بأفضل فنانين، وأفضل أعمال غنائية وسواها.


وعندما نشرت قائمة أعظم 100 فنان لأوّل مرّة عام 2008، كشفت عن أنّ آلية الاختيار تتم وفق تصويت صحافيين معنيين بعملية مُتقنة تضمّنت مداخلات من موسيقيين مشهورين.


ويبدو أن سيلين ديون "أدارت الأذن الصماء" لقائمة "رولينغ ستون"، فهي لم تُعقب على ما ورد فيها، ولم تعرها أي اهتمام.

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