من هم الفنانات العربيات الأكثر استماعاً في دول العالم ؟

الوكيل الإخباري-أعلنت منصة "سبوتيفاي" عن قائمة الفنانات العربيات الأكثر استماعا في العالم وفي الوطن العربي، مع قائمة خاصة للمطربات المصريات الأكثر استماعا لعام 2022.



وتضمنت القائمة مفاجأة غير متوقعة، حيث تصدرت السيدة فيروز قائمة الأكثر استماعا في الوطن العربي وكذلك تواجدت أغاني السيدة الراحلة أم كلثوم في قائمة الفنانات العربيات الأكثر استماعا حول العالم على المنصة.

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وتمكنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بأخذ الصدارة كونها الفنانة الأكثر استماعاً حول العالم، تليها السيدة فيروز، كما جاءت إليسا في المركز الثالث، وفي المركز الرابع ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفي المركز الخامس جاءت الفنانة منال التي كانت سفيرة من سفيرات برنامج EQUAL Arabia.



في حين تصدرت قائمة الفنانات المصريات الأكثر استماعا النجمة شيرين، تليها الفنانة روبي وكوكب الشرق أم كلثوم، وتليهم أنغام وكارمن سليمان.





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