اصابة الفنانة دينا محسن بكسر في ذراعها

الوكيل الإخباري _ كشفت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن المعروفة بـ"ويزو"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" من خلال خاصية "ستوري" عن اصابتها بكسر في يدها اليمنى .

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حيث انها نشرت صورة لها ظهرت فيها وقد وضعت يدها اليمنى في الجبس وقدمها ملفوفة برباط ضاغط.



وارفقتها بتعليق قالت فيه : "الحمد لله على كل حال.. وقدر الله وما شاء فعل".







المصدر : لها

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