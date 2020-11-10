الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 10:19 ص

اصابة الفنانة دينا محسن بكسر في ذراعها

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الوكيل الإخباري _ كشفت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن المعروفة بـ"ويزو"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" من خلال خاصية "ستوري"  عن اصابتها بكسر في يدها اليمنى .

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حيث انها نشرت صورة لها ظهرت فيها وقد وضعت يدها اليمنى في الجبس وقدمها ملفوفة برباط ضاغط.


وارفقتها بتعليق قالت فيه : "الحمد لله على كل حال.. وقدر الله وما شاء فعل".

 


المصدر : لها 

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