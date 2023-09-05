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الثلاثاء، 05-09-2023 10:57 ص

اصطدم رأسه بحافة الرصيف.. وفاة مؤثر على مواقع التواصل بحادث سير مروع في لبنان -صور

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الوكيل الإخباري- توفي الشاب علي، إبن خبير الاعشاب اللبناني المؤثر عبر مواقع التواصل ،  زين الأتات ، في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام.

وكان علي الاتات ( 31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الحثيثة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.

من جهتها، علّقت الممثلة اللبنانية رنين مطر على خبر وفاة علي، الذي كان خطيبها السابق، اذ نشرت رنين ورقة النعوة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها عبر انستغرام، والتي ذكر فيها انه سيصلى على جثمان الراحل اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في روضة الامام الهادي - الاوزاعي، ويوارى الثرى في الجبانة.

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ونعاه نجوم الفن بكلمات مؤثرة ، بينهم الفنان زياد البرجي الذي شارك صورة للشاب الراحل وعلق عليها :" الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات و الأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة "

 



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