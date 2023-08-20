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الأحد، 20-08-2023 04:57 م

هل فرض عمرو دياب شروطا لدخول الصحفيين حفل لبنان؟.. الشركة المنظمة ترد

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الوكيل الإخباري- أصدرت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب في لبنان بيانًا لتوضيح الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام للحفل، والتي أغضبت عدد كبير من الصحفيين في لبنان

جاء في بيان الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب في لبنان: «نحن على يقين بأن الفنان عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخًا حاضرًا ومستقبلًا ونشكر له حفله الذي أنعش ليلها».

وتابع البيان: «تعهد المذكور كان موجهًا إلى الصحفيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط، بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود إلا التي تفرضها أخلاقيات المهنة».

وأكدت الشركة في بيانها أن الشروط تتعلق بأمور تنظيمية بحتة، لا تخص الفنان الكبير عمرو دياب ولم يفرضها أو يطالب بوضعها، مؤكدة تقدير واحترام الفنان للصحافة والإعلام وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف، باعتبارهم شريكًا وداعمًا له في هذا المشوار الفني.

أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس السبت، حفلا غنائيا في بيروت بعد غياب 12 عامًا عن إحياء الحفلات في لبنان، ليبدأ الحفل بأغنية يا أنا يا لأ.

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صدى البلد

 


 




 

 


 

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