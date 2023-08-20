بعد غياب 12 عاماً.. عمرو دياب يشعل الأجواء في لبنان

الوكيل الإخباري- وسط حشد جماهيري لبناني غفير، أشعل النجم المصري عمرو دياب الأجواء في حفله الغنائي الأول في لبنان مساء أمس السبت، بعد غياب 12 عاماً منذ آخر حفلاته هناك

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وبحضور 16 ألف شخص، حسب الشركة المنظمة للحفل، بدأ صاحب لقب "الهضبة" حفله الغنائي بأغنية "يا أنا يا لأ"، وسط هتافات وتصفيق ورقص الجمهور، حيث طغى على الحفل حالة من البهجة، واستمر لأكثر من ساعتين، أطرب فيهما عمرو جمهوره بعدد من أشهر أغانيه القديمة والحديثة.



كما أعرب عمرو دياب عن سعادته وفرحته بلقاء جمهوره اللبناني بعد غياب سنوات، وصرح خلال لقاء حصري بقناة "Onetv" اللبنانية، قائلاً: "لبنان وحشاني جداً.. 12 عاماً لم أحضر إلى هنا.. أنا غلطان.. وحشتوني جداً من زمان".





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