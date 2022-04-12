الأول على يوتيوب.. إعلان مصري في صدارة الأكثر مشاهدة عالميا - فيديو

الوكيل الإخباري - تصدر إعلان لإحدى شركات الاتصالات في مصر، قائمة الأكثر مشاهدة، خلال 24 ساعة، عبر موقع يوتيوب.





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ونشر صناع العمل صورة لترتيب الفيديوهات الأكثر مشاهدة عالمياً، خلال فترة 24 ساعة، وكان على رأسها الإعلان، فيما كان الاحتفاء بتميّز الإعلان سيد الموقف.

كما نشر المنتج المصري تامر مرسي الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، ولاقت تفاعلاً كبيراً، فيما كانت التعليقات تبارك لهم هذا الإنجاز، بتقدم الفيديو على جميع المقاطع خلال فترة زمنية محددة.



والإعلان من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والنجم كريم محمود عبدالعزيز، ويعتمد في عرضه على النوستالجيا، وتقديم عدة شخصيات مختلفة خلال فترة وجيزة، لا تتجاوز الدقيقتين.

ومنذ نشر الإعلان قبل 8 أيام على يوتيوب، حقق الفيديو حتى الآن أكثر من 25 مليون مشاهدة، وما تزال أرقام المشاهدات ترتفع، فيما كان للإعلان نصيب من النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي، من ثناء المشاهدين عليه.





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