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الأحد، 03-04-2022 04:44 م

شاهد.. ياسر جلال يثير تفاعلا بعد ظهوره في شخصية السيسي

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الوكيل الإخباري - أثار ظهور الفنان ياسر جلال في شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية مع عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 3"، مساء أمس السبت.

ويقدم الجزء الجديد من المسلسل، وهو امتدادًا لجزئين سابقين عرضا في السابق خلال شهر رمضان، معالجة فنية لأبرز ما مرت به مصر في السنوات الأخيرة منذ اختيار السيسي وزيرًا للدفاع خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وخلال الحلقة الأولى من المسلسل، ظهر ياسر جلال مرتديًا زيًا عسكريًا باعتباره السيسي خلال اجتماع عقده مع مسؤولين وشخصيات عامة في 3 يوليو/ تموز، قبيل إلقائه بيان الإطاحة بمرسي، تزامنا مع تظاهرات شعبية مناهضة له.

وفيما سيقدم الفنان صبري فواز شخصية مرسي، سيقوم الفنان عبدالعزيز مخيون بلعب دور مرشد الإخوان آنذاك محمد بديع.

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وأثار تجسيد ياسر جلال لشخصية السيسي ردود فعل متباينة، وسط حالة من الدهشة من تقارب طلته مع ملامح الرئيس المصري، وذلك على الرغم تعليقات أخرى عن فارق التطابق الجسدي بينهما من حيث عنصر الطول.


ويشارك في "الاختيار 3" العديد من النجوم، منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد رياض وسمر مرسي وإيمان العاصي. والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

 

CNN

 



 




 

 


 

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