السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 02:23 م

البنت القوية تكسر حاجز الـ 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر

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الوكيل الإخباري - رقم قياسي جديد حقّقته أغنية "البنت القوية" للنجم وائل كفوري، التي تعاون فيها مع شركة أند بيوند And Beyond Mena  على تنفيذ الفيديو، إدارة وتوزيع المحتوى الرقمي.

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"البنت القوية" كاملة متكاملة والفيديو العفويّ أضاف على جمال الأغنية. يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر الصباغ. 

 

اليوم وبعد وقتٍ قصيرٍ جداً على إطلاق "البنت القوية" مع شركة أند بيوند And Beyond Mena  حقّقت الأغنية نجاحاً واسعاً على مستوى العالم العربي والعالمي وبات الجميع يردّدها في الشارع العربي وبلاد الاغتراب؛ اجتاحت الأغنية المناسبات، الحفلات، الأعراس، أماكن السهر ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

نواعم 

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