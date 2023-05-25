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الخميس، 25-05-2023 04:39 م

التعليق الأول لمديرة أعمال تامر حسني على منشور بسمة بوسيل

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الوكيل الإخباري- في أول تعليق لها على تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، ردّت هالة عمر، مديرة أعمال ومسؤولة السوشيال ميديا للفنان تامر حسني، بعد تصدّرها لمحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث نشرت الفنانة زينة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر، كشفت من خلاله علاقتها بالفنان تامر حسني، إذ قالت: "تامر حسني أبويا ومفيش كلام يقدر يوصف وقفته جنبي، والسنة اللي فاتت كانت صعبة عليا بعد وفاة والدتي ووالدي الله يرحمهم، فإنه يكون هنا جنبي مكان أبويا الله يرحمه ومكان أمي الله يرحمها مفيش كلام أقدر أوصفه بيه".


ونشرت زينة هذا الفيديو للردّ على بسمة بوسيل بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في "إنستغرام" صورة لهالة عمر وعلّقت عليها بالقول: "حسبي الله ونِعم الوكيل فيكي يا هالة".


وكانت بسمة بوسيل قد خرجت عن صمتها، كاشفةً السبب الرئيسي لانفصالها عن تامر حسني، ووصفت مديرة أعماله بـ"خرّابة البيوت"، قائلةً في منشور آخر: "كانت سبباً في خراب البيت... احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك... بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك".

 

لها


 




 

 


 

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