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الأحد، 14-05-2023 12:44 م

التعليق الأول من تامر حسني على نجاح حفله بالكويت

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الوكيل الإخباري- في تعليقه الأول على نجاح حفله بالكويت والذي أحياه يوم الجمعة الماضية، أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل، الذي شهد حضورًا كبيرًا.

ونشر تامر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورًا للحفل شكر من خلالها جمهوره في الكويت على الحضور الكثيف وعلى حسن الضيافة والاستقبال الرائع، واصفاً الأمر بأنه "حضور مذهل".

وعلق تامر على الصور قائلاً: " شكراً جمهور الكويت العظيم كان حفل فوق فوق فوق الرائع وعمري ما هنسى جمال ورقي قلوبكم وإحساسكم اللي شوفته معاكم غير عدد الحضور المذهل بجد شكراً شكراً شكراً على المحبة اللي شوفتها شكراً من كل قلبي وربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني".

وكان تامر حسني قد أحيا قبلها حفل مباراة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في إمارة أبوظبي بالإمارات.

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