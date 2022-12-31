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السبت، 31-12-2022 11:52 ص

التعليق الأول من سعد لمجرد بعد حفله في شرم الشيخ

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الوكيل الإخباري-في التعليق الأول له بعد حفله الأخير بشرم الشيخ بمناسبة احتفالات موسم رأس السنة وجه الفنان المغربي سعد لمجرد عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" رسالة للجمهور المصري قال فيها: "شكرًا شرم الشيخ جدًا.. كانت حفلة مش هنساها في حياتي أبدًا.. شكرًا على كل لحظة حلوة عيشناها معاكم.. أتمنى أشوفكم قريبًا.. بحبكم جدًا ومفيش حاجة هتغير ده".

وأضاف مستعينًا بأغنية إيه اليوم الحلو ده للفنان أحمد سعد: "الليلة إن شاء الله نشوف فيديو شرم الشيخ الجميلة مع بعض".

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وكان لمجرد قد افتتح الحفل بأغنيته الشهيرة "عدى الكلام" ووجه رسالة لجمهوره من الشعب المغربي ونظيره المصري من شرم الشيخ قائلا: "تحياتي وحبي لكم جميعا جمهوري العزيز وأرسل لكم برسالة تحية".


وظهر سعد لمجرد بلوك مختلف حيث ارتدى ملابس كلاسيكية وسكارف وتشابهت إطلالته بالملابس الإسباني، وقدم العديد من أغنياته منها "أنت معلم"، و"أنتي باغية واحد"، و"إنساي".

 

 

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