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الثلاثاء، 29-03-2022 01:57 م

الحكم على حمو بيكا وعمر كمال بالحبس عاما واحدا

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الوكيل الإخباري - قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد أمس (الاثنين) بمعاقبة مطربَي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بالحبس لمدة سنة ودفع كل منهما كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

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كما قضت المحكمة ببراءة الراقصة البرازيلية لورديانا؛ في القضية نفسها والخاصة بواقعة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للتربّح منه؛ بسبب فيديو "إنتي معلمة".

 

وكانت جهات التحقيق المعنية قد تلقت بلاغاً يفيد بنشر كلٍ من حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لورديانا مقطع فيديو خادشاً للحياء، عبر حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.


ووجّهت جهات التحقيق الى هؤلاء تُهمة الإخلال بالآداب لتعمّدهم استخدام وسائل التواصل والإنترنت بطريقة سيئة مع بث فيديوهات للتربّح منها مقابل نشرها، وحولت النيابة القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت على مطربي المهرجانت الحكم السابق.

 

 

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