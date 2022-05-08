السلطات الكويتية تصدر قرار إلقاء القبض على يعقوب بو شهري

الوكيل الإخباري - أفادت العديد من التقارير الصحافية الكويتية يوم السبت أنه صدر أمراً من قبل السلطات الكويتية بإلقاء القبض على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بو شهري، وذلك على خلفية قضية الخمور التي تم ضبطها على يخت يقال إن ملكيته تعود له.



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كما أوردت هذه التقارير أنه ونظراً لتواجد بو شهري خارج الكويت تم تعميم الأمر من قبل وزارة الداخلية على جميع المنافذ الحدودية والمطار تمهيدًا لإحالة بو شهري إلى النيابة العامة والتحقيق معه بتهمة الاتجار بالخمور.

وتجدر الإشارة أنه لم يصدر أي بيان رسمي من قبل بو شهري حول حقيقة صدور أمراً بإلقاء القبض عليه.



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