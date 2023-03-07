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الثلاثاء، 07-03-2023 12:19 م

الشركة المنتجة تطرح البرومو الرسمي للجزء السابع من "الكبير أوي" -فيديو

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الوكيل الإخباري- طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الكبير اوي" بجزئه السابع والذي يقوم ببطولته الممثل المصري احمد مكي ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، الاعلان الدعائي الاول له.

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وقد حمل الاعلان الكثير من المفاجآت، من بينها ظهور الممثل المصري أحمد السقا كضيف شرف، ويبدو من المشهد أن التصوير تم داخل اسطبلات الخيول المملوكة للسقا، وأنه سيظهر بشخصيته الحقيقية، كما ظهرت النجمة نور اللبنانية كضيفة شرف بشخصية خبيرة علاقات زوجية، والمشهد الأبرز كان محاولة رحمة أحمد بشخصية مربوحة تقليد رقصة ميريام فارس المثيرة للجدل بأغنية كأس العالم قطر 2022 "توكا تاكا".

 


 

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