الطفلة لوجي من فيلم الدادة دودي تحتفل بخطبتها - صور

الوكيل الإخباري - هل تذكرون الطفلة لوجي في فيلم "الدادة دودي" الذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلاح عبدالله؟ فقد احتفلت الممثلة الشابة رضوى خالد، بخطبتها، وفق ما أعلنته على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" حيث نشرت مجموعة من الصور مع خطيبها وبعض الأقارب.



كما شارك شقيقها الممثل الشاب أحمد خالد، متابعيه بصور له مع شقيقته عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يبارك لها على الخطبة متمنياً لها السعادة.



ورضوى خالد اشتهرت في طفولتها، حيث شاركت في عدد من الأعمال، كان بدايتها وهي في عمر خمس سنوات فيلم "عريس من جهة أمنية" مع الزعيم عادل إمام وشريف منير وحلا شيحة وظهرت في نهاية الفيلم في دور حفيدة عادل إمام، وبعدها وفي عمر سبع سنوات شاركت في فيلم "الدادة دودي" وشخصية الطفلة الشقية "لوجي".







اضافة اعلان





المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة